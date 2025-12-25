Köszönetnyilvánításban részesült a Beregszászi kistérség

A Beregszászi kistérség hivatalos köszönetnyilvánítást kapott az Ukrán Fegyveres Erők egyik, Kárpátalján állomásozó katonai egységétől a katonák támogatásához nyújtott jelentős hozzájárulásért.

A hírről Babják Zoltán, Beregszász polgármestere számolt be december 25-én hivatalos közösségi oldalán. Bejegyzésében hangsúlyozta, hogy az elismerés a kistérség valamennyi lakosát megilleti, akik lehetőségeikhez mérten segítik az ország védelmezőit.

A köszönetnyilvánítás annak az összefogásnak az eredménye, amelyet a Beregszászi kistérség önkormányzatai, intézményei, civil szervezetei és lakói tanúsítanak a fegyveres erők iránt. A támogatás fontos szerepet játszik a Kárpátalján szolgálatot teljesítő katonák mindennapi munkájának és ellátásának biztosításában.

„Köszönet mindazoknak, akik kiállnak védőink mellett – közös erővel közelebb kerülünk a győzelemhez” – idézte a polgármester üzenetét a bejegyzés.

A Beregszászi kistérség a jövőben is elkötelezetten támogatja Ukrajna védelmezőit, hangsúlyozva a közösségi összefogás és a szolidaritás fontosságát.

Kárpátalja.ma