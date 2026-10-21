Kővel dobálták meg a területi toborzóközpont épületét Odesszában
Két embert őrizetbe vettek Odesszában, miután egy csoport kővel dobálta meg a területi toborzóközpont (TCK) épületét. A rendőrség garázdaság miatt indított büntetőeljárást.
Az Odessza megyei rendőrség tájékoztatása szerint az ügy előzménye, hogy egy körözés alatt álló, mozgósításköteles férfit a Pereszipi kerület területi toborzóközpontjába szállítottak, mert a mozgósítás alóli kibújás miatt keresték.
A férfi támogatására egy csoport érkezett a központhoz, majd az épületet kövekkel kezdték dobálni.
A rendőrség a történtek két legaktívabb résztvevőjét őrizetbe vette.
Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.Beállítás →