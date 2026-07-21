Közel 100 ezer hrivnya gyűlt össze a Beregszászi Vendégség jótékonysági vásárán

Sikeresen zárult a háromnapos Beregszászi Vendégség jótékonysági vásár, amely a város lakóit, vendégeit, művészeti csoportjait, kézműveseit, vállalkozóit és önkénteseit egy közös cél érdekében fogta össze.

A rendezvény során összesen 98 870 hrivnya adomány gyűlt össze, amelyet a szervezők az Emlékezünk. Segítünk Jótékonysági Alapítványnak adtak át az Ukrán Fegyveres Erők támogatására.

Erről Babják Zoltán polgármester számolt be közösségi oldalán.

A szervezők kiemelték: minden vásárlás, adomány és felajánlás hozzájárult a kezdeményezés sikeréhez, bizonyítva a beregszászi közösség összefogását és segítőkészségét.

Köszönetüket fejezték ki mindazoknak, akik részt vettek a vásár megszervezésében és lebonyolításában, a fellépő művészeti csoportoknak, a kézműveseknek, a vállalkozóknak, az önkénteseknek, valamint minden látogatónak, aki jelenlétével vagy adományával támogatta a rendezvényt.

A szervezők bíznak abban, hogy a jövőben is lesz lehetőség hasonló jótékonysági események megrendezésére. Hangsúlyozták, hogy a most megszerzett tapasztalatokat, valamint a résztvevők észrevételeit és javaslatait is figyelembe veszik annak érdekében, hogy a következő vásár még színvonalasabb és eredményesebb legyen.

Kárpátalja.ma

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