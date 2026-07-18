Emlékfutással és kulturális programokkal folytatódott a Beregszászi Vendégség
A Beregszászi Vendégség jótékonysági vásár második napja az elesett katonák emlékére szervezett emlékfutással vette kezdetét, amelyen csaknem negyvenen álltak rajthoz – közölte Babaják Zoltán polgármester.
A 2,5 kilométeres távot Petruska Viktor teljesítette a leggyorsabban, 7 perc 25 másodperces idővel.
A nap folyamán a Kossuth tér számos kulturális programnak adott otthont.
„A látogatók megtekinthették Papp-Reskó Angéla, Radik Okszana és Szidor Éva népművészeti kiállítását, valamint Szakalos Anatolij, Katran Jaroszlava, Gábor Erzsébet és Gogola Zoltán festményeit. Az alkotások vidékünk történetét, hagyományait és az itt élő emberek világát mutatták be.
Az ünnepi hangulatról Bezik Akszenyija, Vohmenceva Katerina, Kuznyecov Oleh, Penykov Vlad és Seres Tímea koncertje gondoskodott”
– olvasható a polgámester bejegyzésében.
A rendezvény jó hangulatban, nagy érdeklődés mellett zajlott. Holnap közép-európai idő szerint 8.00 órától labdarúgótornát tartanak háborús veteránok és sportveteránok számára a Barátság stadionban.
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