Kezdetét vette a Beregszászi Vendégség

Július 17-én, pénteken ünnepi hangulatban vette kezdetét a Beregszászi Vendégség jótékonysági rendezvény Beregszász központjában. Már a nyitást követő órákban benépesült a vásártér, ahol a helyi termelők, kézművesek és vendéglátók gazdag kínálattal várják az érdeklődőket.

A helyszínen Babják Zoltán, Beregszász polgármestere végigjárta a vásárt, és örömmel számolt be az előkészületekről.

– „Na nézzük, hogyan állunk a mai vásárra. Lángos, saslik, kolbász, finomságok – és még a fiúknak is tudunk segíteni. Mindenkit szeretettel várunk!” – fogalmazott.

A standokon már a reggeli órákban készültek a hagyományos ételek: sült csülök, bográcsos fogások, friss saláták és helyi borok csábították a látogatókat. Az árusok folyamatosan készítették elő kínálatukat, hogy minden vendég megtalálja a kedvére való ízeket.

A családokra is gondoltak a szervezők. A gyerekeket ugrálóvár, csúszda és labdamedence várja, miközben a színpadon egész nap kulturális programok szórakoztatják a közönséget. A rendezvényen összesen 28 sátor és árus kínálja portékáit.

A hivatalos megnyitóra pénteken 14 órakor kerül sor, de már délelőtt ünnepi koncertprogrammal, majd magyar tánc- és folklórcsoportok fellépéseivel várják az érdeklődőket. Az estét nagyszabású koncert zárja neves fellépők közreműködésével.

A Beregszászi Vendégség azonban nem ér véget pénteken. Szombaton az elesett hősök tiszteletére szervezett futás, festmény- és kézműves kiállítás, valamint újabb koncertprogramok várják a látogatókat. Vasárnap a Barátság Stadion ad otthont a háborús veteránok és sportveteránok labdarúgótornájának.

A háromnapos rendezvény célja nem csupán a közösségi együttlét és a hagyományok ápolása, hanem a jótékonyság is: a szervezők arra biztatnak mindenkit, hogy részvételével támogassa Ukrajna védőit, miközben családjával együtt élvezi a Beregszászi Vendégség színes programjait és gasztronómiai kínálatát.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Saját felvétel/Kárpátalja.ma

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