Közel 30 iPhone-t foglaltak le az ukrán–szlovák határon

A kárpátaljai vámtisztek 29 olyan iPhone 17 Pro készüléket foglaltak le az ukrán–szlovák határon, amelyeket illegálisan próbáltak meg behozni Ukrajnába – számolt be róla a Kárpátaljai Vámhivatal a Facebook-oldalán szeptember 20-án.

Az első esetben egy 43 éves, Ausztriából hazafelé tartó férfi haladt át a vámellenőrzésen. A határon való átjutáshoz a zöld folyosót választotta, ami azt jelenti, hogy semmilyen adóköteles árut nem szállít. Autójának átvizsgálása során azonban a vámosok 20 vadonatúj iPhone mobiltelefont találtak a személyes tárgyak között. A sofőr azt állította, hogy személyes használatra vásárolta a készülékeket. A mobiltelefonok értéke több száz euró lehet.

A második esetben 9 iPhone 17 Pro mobiltelefont találtak egy 39 éves nő Mercedes-Benz típusú autójában. A sofőr ebben az esetben is azt állította, hogy nem szállít adóköteles árut.

A sofőrök pénzbírságra számíthatnak.

Kárpátalja.ma