Közel 400 alkalommal riasztották a mentőket Kárpátalján egyetlen nap alatt

A kárpátaljai mentőszolgálat szolgálat munkatársai egy nap alatt 396 alkalommal vonultak ki, emellett 228-szor telefonos vagy helyszíni konzultációt is nyújtottak.

A mentőszolgálat adatai szerint a riasztások mintegy 60 százaléka szív- és érrendszeri megbetegedésekhez kapcsolódott.

További közel 100 esetben különféle sérülések miatt kellett a mentőknek beavatkozniuk. Ezek között esések, zúzódások, törések, vágások és más sérülések is szerepeltek.

A nap folyamán 171 beteget szállítottak kórházba. Két esetben a mentősök már csak a beteg halálát tudták megállapítani.

További 26 riasztás eredménytelennek bizonyult. Ennek oka többféle lehetett: a beteg visszautasította a vizsgálatot vagy az ellátást, nem találták meg a megadott címen, illetve a mentők kiérkezésekor már nem volt szükség segítségre.

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