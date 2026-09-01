Közel 400 alkalommal riasztották a mentőket Kárpátalján egyetlen nap alatt
A kárpátaljai mentőszolgálat szolgálat munkatársai egy nap alatt 396 alkalommal vonultak ki, emellett 228-szor telefonos vagy helyszíni konzultációt is nyújtottak.
A mentőszolgálat adatai szerint a riasztások mintegy 60 százaléka szív- és érrendszeri megbetegedésekhez kapcsolódott.
További közel 100 esetben különféle sérülések miatt kellett a mentőknek beavatkozniuk. Ezek között esések, zúzódások, törések, vágások és más sérülések is szerepeltek.
A nap folyamán 171 beteget szállítottak kórházba. Két esetben a mentősök már csak a beteg halálát tudták megállapítani.
További 26 riasztás eredménytelennek bizonyult. Ennek oka többféle lehetett: a beteg visszautasította a vizsgálatot vagy az ellátást, nem találták meg a megadott címen, illetve a mentők kiérkezésekor már nem volt szükség segítségre.