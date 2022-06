Közel 450 ittas sofőrt füleltek le idén Kárpátalján

A kárpátaljai járőrök beszámolója szerint a megyében 449 ittas sofőrt regisztráltak.

Sajnos több visszaeső is van az utakon: ebből 49-en másodjára is alkoholos befolyás alatt ültek volán mögé, 82-en pedig harmadjára is autót vezettek ittasan.

A közleményükben kiemelték:

a bírság ittas vezetés esetén első alkalommal 17 ezer hrivnya, és 1 évre vonhatják be az illető vezetői engedélyét. Második alkalommal duplázódik a pénzbüntetés, vagyis 34 ezer hrivnyát kell fizetnie az elkövetőnek, a jogosítványának pedig 3 évre búcsút mondhat. Harmadik alkalommal 51 ezer hrivnyás büntetés mellé 10 évig nem ülhet volán mögé az illető.

Az ittas sofőrök idén 13 481 000 hrivnyával gazdagították az államkasszát.

A járőrök mindenkit arra kérnek, hogy ittas állapotban ne vezessenek, legyenek felelősek.

Kárpátalja.ma