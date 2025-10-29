Közel egyméteres hó hullott a Kárpátokban

A Pip Iván-hegycsúcson télies időjárási viszonyokat rögzítettek. A megfigyelések szerint a hegytetőt sűrű felhőzet borította, a látótávolság mindössze 30 méter volt.

A hegyimentők tájékoztatása szerint a dél-nyugati irányú szél erőssége 15–17 m/s, a levegő hőmérséklete -3 °C. A csúcson friss hóátfúvások alakultak ki, amelyek helyenként elérik a 80 centiméteres vastagságot.

A hegyi mentőszolgálat arra figyelmezteti a turistákat, hogy a kedvezőtlen látási és időjárási körülmények miatt nem ajánlott a túrázás a magashegyi övezetben. A téli körülmények korán érkeztek az idén, ami a Kárpátokban túrázók számára különös óvatosságot tesz szükségessé.

Kárpátalja.ma