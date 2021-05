Közel félmillió hrivnya értékű adományt adott át a Rákóczi-főiskola a kárpátaljai iskolák számára

304 darab automata kézszárítót adományozott a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RFKMF) 93 iskola számára Kárpátalján május 13-án.

Az intézmény ezzel próbálja segíteni a koronavírus-járvány leküzdését.

Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke elmondta, hogy a főiskolán gyűjtést szerveztek a járvány kezdetekor, és ez azóta is tart. Az intézmény pedagógusai és dolgozói adományaiból valósulhatott meg ez az újabb adományakció is. A legutóbbi gyűjtésből pedig 485 829 hrivnya gyűlt össze, így sikerült megvásárolni az automata kézszárító berendezéseket.



– Sokat hallottunk arról, hogy a higiéniai szabályok betartása segíthet a járvány megfékezésében. Ezek a felszerelések segítenek a tanulóknak és a pedagógusoknak a vírus elleni a harcban a tanintézmény falain belül is. Sikeres és eredményes tanévet kívánok – fejtette ki gondolatait Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora.

Babják Edit, a Beregszászi Városi Oktatási és Művelődési Osztály vezetője köszönő levelet nyújtott át a Rákóczi-főiskola vezetőségének a segítségért és az adományokért.

Az automata kézszárítókat a kistérségek vezetői és az iskola igazgatói vették át.

B.K.

Kárpátalja.ma