Közlekedésbiztonsági hét kezdődött Ukrajnában

November 10-én, hétfőn megkezdődött az összukrán közlekedésbiztonsági hét Ukrajnában – közölte az ukrán fiatalkorúak rendőrsége a Telegramon.

November 10. és 16. között a fiatalkorúak rendőrsége Ukrajna-szerte csatlakozott a közlekedésbiztonsági hét második szakaszához, amely az UNICEF-fel közösen indított „Világíts” elnevezésű kampány részeként zajlik.

Célja a gyermekek életének és egészségének védelme, a biztonságos viselkedés megtanítása a közlekedésben, és a felnőttek emlékeztetése: a gyermekek biztonsága velünk kezdődik – közölték a rendfenntartók.

A hét folyamán a rendőrök interaktív órákat, képzéseket és beszélgetéseket tartanak majd, rajzversenyeket szerveznek a közlekedési szabályok betartásáról, valamint videókkal ellátott tájékoztató kampányt indítanak a gyalogosok, kerékpárosok és elektromos rollert használó gyermekek számára.

Ezenkívül a rendvédelmi szervek a héten közös rendezvényeket tartanak a közintézmények, orvosok és mentőszolgálatok képviselőivel, valamint megszervezik a LightUp flash mobot is, amelyen fényvisszaverő elemekkel ellátott fotókat tesznek közzé, hogy emlékeztessenek mindenkit: láthatónak lenni az úton annyit tesz, mint élni.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: hellogadzet.pl