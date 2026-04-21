Közlekedési baleset Ökörmező közelében

A Huszti Járási Rendőrkapitányság nyomozói büntetőeljárást indítottak egy közúti baleset ügyében – közölte a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata április 21-én.

A rendőrségi tájékoztatás szerint egy 17 éves fülöpfalvi lakos egy VAZ márkájú személyautót vezetve elvesztette uralmát járműve felett, lesodródott az útról, majd egy fának ütközött.

Az autóban a sofőrön kívül öten utaztak: egy 19 éves fiatalember, valamint két 17 és két 16 éves tinédzser, akik különböző súlyosságú sérüléseket szenvedtek. A sofőrnek a baleset következtében eltört a lába.

A kiskorú autóvezetőnek nem volt jogosítványa. A rendőrség büntetőeljárást indított az ügyben.

