Mentőautóval ütközött egy személygépkocsi Ungváron

Közlekedési baleset történt Ungváron a Szabadság sugárút és a Kapusanszka utca kereszteződésében február 8-án este.

A kárpátaljai mentőszolgálat tájékoztatása szerint az egyik mentőautó egy 37 éves, sürgősségi állapotban lévő beteget szállított Minajról. A jármű bekapcsolt megkülönböztető fény- és hangjelzéssel haladt, azonban egy Skoda Octavia márkájú személygépkocsi vezetője nem adta meg az elsőbbséget, ami a járművek ütközéséhez vezetett.

A baleset során személyi sérülés nem történt, kizárólag anyagi kár keletkezett. A beteget rövid időn belül egy másik mentőautó sikeresen kórházba juttatta.

A mentőszolgálat ismételten felhívja a közlekedők figyelmét arra, hogy a megkülönböztető jelzést használó mentőautó elsőbbséget élvez, és a szabálysértés 680 hrivnyás pénzbírsággal sújtható. Az ilyen esetek azonban nemcsak jogsértést jelentenek, hanem emberéleteket is veszélyeztethetnek.

Kárpátalja.ma