Közlekedési baleset Volócon

A hatóság munkatársai őrizetbe vettek egy sofőrt, aki ittas állapotban okozott közúti balesetet a munkácsi járási Volócon, október 27-én – tudatta a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata kedden.

A rendfenntartókat egy volóci lakos értesítette, aki elmondta, hogy összeütközött két személyautó a Karpatszka utcában.

A rendvédelmi szervek a helyszínen megtudták a baleset előzetes körülményeit. Kiderült, hogy egy 25 éves felsővereckei lakos BMW márkájú személyautójával Zúgó (Huklivij) felé haladt, amikor elvesztette uralmát a járműve felett, és nekiütközött a szemből érkező VAZ márkájú személygépkocsinak.

A baleset következtében a VAZ letért az útról, és egy fának ütközött. Az autó sofőrje, egy 39 éves kisszolyvai lakos, bordatörést és zúzódásokat szenvedett.

Az orvosi vizsgálat megállapította, hogy a BMW sofőrje ittasan ült volán mögé. Vérében 1,45 ppm alkohol volt, ami több mint hétszerese a megengedett határértéknek.

A rendőrség mindkét járművet lefoglalta. A vétkes sofőr ellen büntetőeljárás indult.

Kárpátalja.ma