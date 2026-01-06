Közlekedési nehézségek adódtak a Kijev-Csap autóút hegyi szakaszán

A Kijev–Csap autóúton, a Kárpátalját Lemberg megyével összekötő hágó térségében akadályozott a közlekedés – közölte a mukachevo.net január 6-án.

Az úttestet jelentős mennyiségű hó borítja, ami helyenként megnehezíti a haladást.

A sofőröket arra kérik, hogy lehetőség szerint kerüljék el az érintett útszakaszt. Amennyiben a hágó érintése elkerülhetetlen, kizárólag téli gumiabroncsokkal, valamint csúszásgátló eszközök megléte esetén induljanak útnak.

Az autóúton fennálló közlekedési viszonyok az időjárás alakulásától és az útkarbantartó szervek munkájától függően változhatnak.

Kárpátalja.ma