Robogóval gázoltak el egy hároméves kislányt Nagybereznán

Közlekedési balesetben sérült meg egy hároméves kislány Nagybereznán, miután egy robogó elütötte. A mentőszolgálat a gyermek zárt koponyasérülést és agyrázkódást szenvedett.

A helyszínre kiérkező mentők ellátták a sérültet, majd további vizsgálatok és kezelés céljából az ungvári gyermekkórházba szállították.

A mentőszolgálat fokozott óvatosságot kér a robogók, motorkerékpárok és más kétkerekű járművek vezetőitől, valamint a szülőket is arra intik, beszéljenek gyermekeikkel a biztonságos közlekedés szabályairól.

Kárpátalja.ma

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