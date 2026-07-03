Robogóval gázoltak el egy hároméves kislányt Nagybereznán
Közlekedési balesetben sérült meg egy hároméves kislány Nagybereznán, miután egy robogó elütötte. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a gyermek zárt koponyasérülést és agyrázkódást szenvedett.
A helyszínre kiérkező mentők ellátták a sérültet, majd további vizsgálatok és kezelés céljából az ungvári gyermekkórházba szállították.
A mentőszolgálat fokozott óvatosságot kér a robogók, motorkerékpárok és más kétkerekű járművek vezetőitől, valamint a szülőket is arra intik, beszéljenek gyermekeikkel a biztonságos közlekedés szabályairól.
Nyitókép: illusztráció
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