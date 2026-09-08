Két fiatal sérült meg egy motorbalesetben a Nagyszőlősi járásban

Közlekedési baleset történt a Nagyszőlősi járásban, egy vasúti átjáró közelében. A mentőszolgálat beszámolója szerint egy 18 éves motoros elvesztette uralmát járműve felett, majd az árokba hajtott. A motoron egy 15 éves lány is utazott.

A helyszínre érkező mentősök a 18 éves fiatalnál térdsérülést és zárt koponyasérülést állapítottak meg, míg a 15 éves lánynak a bal csuklója sérült meg, emellett végtagjain horzsolásokat szenvedett.

A két fiatalt a szükséges sürgősségi ellátást követően a járási kórházba szállították.

A baleset helyszínén a rendőrség is vizsgálódott, illetve értesítették a kiskorú lány hozzátartozóit.

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