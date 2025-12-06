Közös memorandumot írt alá Ukrajna és Izrael

Ukrajna és Izrael december 4-én Jeruzsálemben memorandumot írt alá az újjáépítés területén történő együttműködésről. Erről a Közösségek és Területek Fejlesztéséért Felelős Minisztérium sajtóosztálya számolt be a Telegramon.

Az együttműködés keretében a felek megállapodtak abban, hogy együttműködnek az infrastruktúra újjáépítésében és modernizációjában, valamint az építőipari, logisztikai és infrastrukturális projektek fejlesztésében.

Megállapodtak abban is, hogy különös figyelmet fordítanak az innovatív technológiák bevezetésére, a környezetbarát megoldásokra, valamint az újjáépítésben résztvevő kis- és középvállalkozások támogatására.

Az ukrán fél kihangsúlyozta, hogy a memorandum aláírása lehetőséget teremt az aktívabb tapasztalatcserére, a szakemberek bevonására, a közös projektek előkészítésére és a modern eszközök használatára.

Nyitókép forrása: t.me/MinDevUA