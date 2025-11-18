Halálos baleset a Munkács–Lemberg autóúton

Közúti baleset történt november 18-án reggel a Munkács–Lemberg főútvonalon (H-09), Halics közelében. A rendelkezésre álló adatok szerint egy Volkswagen Tiguan gépkocsi ütközött össze egy menetrend szerinti Mercedes Sprinter busszal.

A rendőrség előzetes adatai szerint a személyautó 64 sofőrje áthajtott a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött az autóbusszal.

A tragédia következtében a busz egyik utasa a helyszínen életét vesztette, további nyolc ember különböző sérüléseket szenvedett, őket kórházba szállították.

A hatóságok vizsgálják a baleset pontos körülményeit.

Nyitókép: Ukrán Nemzeti Rendőrség

Kárpátalja.ma/zakarpattya24