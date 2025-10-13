Halálos motorbaleset Nagyszőlősön

Halálos kimenetelű közúti baleset történt október 12-én este Nagyszőlősön – közölte a kárpátaljai rendőrség.

A tragédiáról egy helyi lakos értesítette a hatóságokat, miután egy személyautó és egy motorkerékpár ütközött.

A helyszínre a beregszászi járási rendőrség nagyszőlősi részlegének nyomozói és baleseti szakértői vonultak ki, akik megállapították a baleset előzetes körülményeit.

A rendőrség tájékoztatása szerint egy 23 éves helyi nő Skoda márkájú személyautójával megfordult az úttesten, és nem adott elsőbbséget a főúton haladó 33 éves motorosnak. Az ütközés következtében a motoros a helyszínen életét vesztette.

A gépkocsi vezetője józan volt, a járművet a rendőrök lefoglalták. Az ügyben büntetőeljárás indult. A nyomozás folyamatban van.

