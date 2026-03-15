Balesetben vesztette életét egy 16 éves motoros az Ungvári járásban

Közlekedési baleset történt március 14-én este az ungvári járási Havasközön (Ljuta) – számolt be róla a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata vasárnap.

A rendfenntartók közleménye szerint egy 41 éves nő Hyundai márkájú személygépkocsijával megpróbált megfordulni egy T alakú kereszteződésben. Ekkor azonban egy 16 éves havasközi fiatal Kovi márkájú motorkerékpárjával az autó hátuljába hajtott. A motoros rendszámtábla nélküli járművével Viharos (Viska) felé tartott.

Az ütközés olyan erejű volt, hogy a motoros a mentősök kiérkezése előtt életét vesztette.

A rendőrség a járműveket lefoglalta, az ügyben büntetőeljárás indult.

A baleset pontos körülményeit vizsgálják.

