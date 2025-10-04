Robogó és személyautó ütközött Técsőn

Közlekedési baleset történt október 3-án reggel Técsőn – számolt be róla a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata.

A rendfenntartók tájékoztatása szerint egy 14 éves robogós a Saposnyikov utcán haladva elveszítette uralmát a járműve felett, áttért a szembejövő sávba, ahol összeütközött egy szabályosan közlekedő, Audi márkájú személyautóval. A baleset következtében a robogó vezetője és 13 éves utasa könnyebb sérüléseket szenvedett, mindkettőjüket kórházba szállították.

Az autót egy 38 éves helyi lakos vezette.

A rendőrség mindkét járművet lefoglalta. Az ügyben büntetőeljárás indult.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: kárpátaljai rendőrség