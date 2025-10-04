Robogó és személyautó ütközött Técsőn
Közlekedési baleset történt október 3-án reggel Técsőn – számolt be róla a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata.
A rendfenntartók tájékoztatása szerint egy 14 éves robogós a Saposnyikov utcán haladva elveszítette uralmát a járműve felett, áttért a szembejövő sávba, ahol összeütközött egy szabályosan közlekedő, Audi márkájú személyautóval. A baleset következtében a robogó vezetője és 13 éves utasa könnyebb sérüléseket szenvedett, mindkettőjüket kórházba szállították.
Az autót egy 38 éves helyi lakos vezette.
A rendőrség mindkét járművet lefoglalta. Az ügyben büntetőeljárás indult.
Nyitókép forrása: kárpátaljai rendőrség