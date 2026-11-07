Kulcscsonttörést és arcsérülést szenvedett egy 38 éves férfi a Técsői járásban történt balesetben – adta hírül a kárpátaljai mentőszolgálat a közösségi oldalán szombaton.

A helyszínre mentőket riasztottak. A sérült vizsgálata során a mentősök kulcscsonttörést állapítottak meg, emellett orrvérzése is volt. Az elsődleges ellátást követően a férfit a técsői kórházba szállították további kivizsgálás és kezelés céljából.

A baleset helyszínén a rendvédelmi szervek munkatársai is dolgoztak. A közlekedési baleset körülményeit jelenleg vizsgálják.

A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a balesetet követően az eszméleténél lévő, akár önállóan mozogni képes sérültnek is lehetnek súlyos sérülései. A törések, belső sérülések és a baleset egyéb veszélyes következményei sürgős orvosi ellátást tehetnek szükségessé.

A járművezetőket arra kérik, hogy vezessenek körültekintően, tartsák be a sebességhatárokat és a közlekedési szabályokat.

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