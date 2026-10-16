Árokba borult egy autó Beregszentmiklós közelében

Közlekedési baleset történt csütörtök éjszaka a Kijev–Csap főúton, a munkácsi járási Beregszentmiklós (Csinagyijevo) közelében. Egy Renault Megane letért az útról, és az árokba hajtva a tetejére borult.

A járművet egy 35 éves férfi vezette, aki a baleset után eszméleténél volt, sérülései miatt azonban önerőből nem tudott kiszállni a roncsból.

A munkácsi tűzoltók kiszabadították az autóból, majd átadták a mentőszolgálat munkatársainak.

A sérültet a munkácsi Szent Márton Kórházba szállították. A baleset pontos körülményeit és okait a rendőrség vizsgálja.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →