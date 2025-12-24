Súlyos baleset a Huszti járásban

Súlyos közlekedési baleset történt a Huszti járásban, a Dolha (Dovhe) és Zárnya (Priborzsavszke) közötti útszakaszon. Két jármű frontálisan ütközött, több sérültet hagyva maga után.

A szemtanúk beszámolója szerint a baleset december 23-án történt. Előzetes információk szerint egy Ford személyautó és egy Volkswagen mikrobusz ütközött frontálisan.

Az ütközés olyan erős volt, hogy mindkét jármű jelentős károkat szenvedett. A szemtanúk szerint mindkét járműben tartózkodtak emberek.

A baleset során többen megsérültek, köztük egy gyermek is. Az előzetes adatok alapján nem történt haláleset.

A helyszínre gyorsan kiérkeztek a mentőegységek és a rendőrség. A sérülteknek azonnali orvosi segítséget nyújtottak, míg a rendőrség vizsgálja a frontális ütközés körülményeit és okait.

A rendőrség ismételten felhívja a sofőrök figyelmét a fokozott óvatosságra, a sebességkorlátozások betartására, valamint a biztonságos előzésre, különösen a nehezebb útszakaszokon.

A Novini Zakarpattya nyomán.

Kárpátalja.ma