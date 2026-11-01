Motorral ütközött egy személyautó Munkácson
Súlyos közúti baleset történt Munkácson, ahol egy motorkerékpár személyautóval ütközött. A balesetben egy 39 éves férfi súlyos sérüléseket szenvedett.
A mentőszolgálat beszámolója szerint a sérült zárt koponya-agyi sérülést és orrtörést szenvedett, valamint több bordája is eltört. Állapotát traumás sokk is súlyosbította.
A mentők ellátták a férfit, majd további kivizsgálás és kezelés céljából a Munkácsi Járási Kórházba szállították. A baleset helyszínén a rendőrség munkatársai is dolgoztak.
Nyitókép: illusztráció
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