Kerékpárost gázolt – továbbhajtott

A munkácsi járási Gorond (Horonda) községben történt közúti baleset szeptember 26. éjjelén. Kerékpárost gázolt el egy jármű, majd a vétkes sofőr segítségnyújtás helyett elmenekült a helyszínről – olvasható a megyei rendőrség Facebook-oldalán.

Az ügyben vizsgálódó munkácsi járási nyomozók a falu külterületén, egy szántóföldön találtak rá a Volkswagen Golf márkájú gépkocsira, melyet károsodásai egyértelműen a balesethez kötnek. Az autó sofőrjét is sikerült azonosítaniuk.

A 34 éves kerékpárost komoly sérülésekkel szállították kórházba, állapota súlyos.

A nyomozás jelenleg is tart.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Kárpátaljai Megyei Nemzeti Rendőrség