Halálos közúti baleset a Huszti járásban

Három jármű ütközött össze péntek délután a huszti járási Szeklencén (Szokirnicja), a balesetben egy 17 éves lány életét vesztette, heten pedig kórházba kerültek.

A rendőrség tájékoztatása szerint augusztus 28-án, kijevi idő szerint 16 óra 48 perckor érkezett bejelentés a balesetről. A helyszín közelében éppen egy Rahóról érkező rendőri konvoj haladt el. A rendőrök észlelték a karambolt, azonnal megálltak, és még a mentők kiérkezése előtt megkezdték a sérültek ellátását. Egy súlyos sérültnél szorítókötést alkalmaztak, két másik sérültnél pedig újraélesztést végeztek.

Az elsődleges vizsgálat és a térfigyelő kamerák felvételei alapján megállapítható, hogy

egy 65 éves, Skoda Octaviát vezető férfi Szeklence felől érkezve egy mellékútról az N–09-es főútra hajtva nem adott elsőbbséget egy 31 éves férfi által vezetett MAN teherautónak.

Az ütközés következtében a teherautó áttért a szemközti sávba, ahol összeütközött egy Mercedes Sprinter menetrend szerinti autóbusszal. A jármű az Ungvár–Királymező (Uszty-Csorna) útvonalon közlekedett.

A 42 éves sofőr mellett tíz utas tartózkodott a buszon, amely az ütközés következtében felborult.

Nyolc utast szállítottak kórházba. Egyikük, egy 17 éves lány a kórházban belehalt sérüléseibe. További hét sérültet továbbra is kórházban ápolnak, közülük többen kritikus állapotban vannak.

A rendőrség az ügyben büntetőeljárást indított. A nyomozás továbbra is tart.

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