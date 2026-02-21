Külföldi önkéntes halt meg egy kijevi katonai kiképzőközpontban

Nyomozás indult egy külföldi önkéntes halálának ügyében, aki egy kijevi katonai kiképzőközpontban halt meg még december végén – számolt be róla a kijevi rendőrség február 20-án.

A rendfenntartók tájékoztatása szerint az egyik kiképzési szakasz után a férfi rosszul érezte magát, majd másnap meghalt.

Az eset kapcsán büntetőeljárás indult. Az elhunyt holttestét igazságügyi orvosszakértői vizsgálatra küldték a halál okának megállapítása érdekében.

A Kyiv Independent információi szerint az elhunyt egy 23 éves brazil újonc, Bruno Gabriel Leal da Silva, aki december 28-ról 29-re virradó éjszaka hunyt el. Azt is megjegyzik, hogy egy Brazília vezetése alatt álló egységnél képezték ki. Az egységet a brazil Leanderson Paulino vezeti, akit több beosztottja is visszaéléssel vádolt meg.

