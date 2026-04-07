Kútba esett egy nő Nagymuzsalyban

Súlyos riasztás érkezett ma a mentőszolgálathoz: egy nő beleesett egy kútba Nagymuzsaly településen.

Erről a beregszászi mentőszolgálat számolt be Facebook-oldalán.

A sérült kiemelésében kulcsszerepet játszottak a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltségének munkatársai is részt vettek, akik rövid idő alatt biztonságosan felhozták a nőt a kútból.

A mentők ezt követően azonnal megkezdték az elsődleges ellátást, elvégezték a szükséges beavatkozásokat, stabilizálták a páciens állapotát, majd folyamatos megfigyelés mellett kórházba szállították.

Kárpátalja.ma