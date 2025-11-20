A Kyivstar hálózatának 30%-a áram nélkül maradt

A széles körű áramkimaradások miatt a Kyivstar mobilhálózatának több mint 30%-a maradt áramellátás nélkül – számolt be Olekszandr Komarov, a vállalat elnöke.

A cég tájékoztatása szerint a szolgáltató eszközeinek jelentős része az elmúlt órákban akkumulátorokról és dízelgenerátorokról üzemelt.

Komarov közölte, hogy a rendkívüli terhelés miatt a hálózati állomások mintegy 4%-a teljesen kiesett a szolgáltatásból. Mint fogalmazott:

„Ma nagyon nehéz nap van. Az egyik legnehezebb a 2024-es nyár óta.”

A vezetékes internet esetében stabilabb a helyzet: a központi berendezéseket LiFePO4 akkumulátorok segítik, amelyek akár 12 órán át biztosítják az önálló működést. A szolgáltató hangsúlyozza, hogy a felhasználók akkor tudnak hosszabb ideig online maradni, ha saját otthoni routereiket is csatlakoztatják tartalék áramforráshoz, például powerbankhoz, UPS-hez (szünetmentes tápegységhez) vagy hordozható töltőállomáshoz.

A Kyivstar adatai szerint azonban mindössze 15–20% az olyan felhasználók aránya, akik rendelkeznek otthoni Wi-Fi routerük számára alternatív áramellátással. Emiatt jelentősen megnő a mobilhálózat terhelése, hiszen sokan a mobiladat-forgalomra térnek át. Ez lerövidíti a bázisállomások akkumulátoros üzemidejét, és érezhetően rontja a mobilhálózat minőségét és az adatátviteli sebességet.

Kárpátalja.ma