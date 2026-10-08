Kaszával sebesítette meg a lábát egy 55 éves nő a Rahói járásban
Súlyos lábsérülést szenvedett egy 55 éves nő kaszálás közben a Rahói járásban. A baleset a ház körüli munka során történt, amikor az asszony véletlenül a lábszárát találta el a kaszával.
A helyszínre érkező metősök ellátták a nő lábszárán keletkezett nyílt vágot sebet. A mintegy 5×15 centiméteres, mély sérülést erős vérzés kísérte.
A mentők a nőt további kezelésre a rahói járási kórházba szállították.
Forrás: Facebook/103 Zakarpattya
Nyitókép: illusztráció
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