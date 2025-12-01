Lakástűzben vesztette életét egy férfi Bustyaházán

Szombat reggel tűz ütött ki egy lakóházban a técsői járási Bustyaházán (Bustino), az Ivan Franko utcában. A tűzoltóság 09:31-kor kapott riasztást a helyszínről.

Három egység érkezett ki a településre.

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltségének tájékoztatása szerint a lángok oltása közben a tűzoltók a ház egyik szobájában megtalálták a tulajdonos, egy 1964-ben született férfi holttestét.

A tűz jelentős károkat okozott: a tetőszerkezet és a födém szinte teljesen megsemmisült. Emellett a háztartási ingóságok egy része is elpusztult.

A szakemberek jelenleg a tűz keletkezésének okát vizsgálják.

