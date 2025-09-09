Lakóháznak ütközött egy kamion a Munkácsi járásban

Közúti baleset történt szeptember 9-én éjszaka a munkácsi járási Beregszentmiklóson (Csinadijevo) – számolt be róla a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a hivatalos oldalán.

A DSZNSZ tájékoztatása szerint egy 22 éves kamionsofőr elvesztette uralmát a járműve felett, így az egy lakóházba csapódott. Az ütközés következtében a sofőr a kormány és az ülés közé szorult, a ház egy része pedig beomlott.

A kamionsofőrt végül az utasülésen keresztül sikerült kiszabadítani az összeroncsolódott kamionból. A férfit ezután kórházba szállították. A lakóépületben senki nem sérült meg.

A baleset pontos okát vizsgálják.

