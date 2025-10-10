Láthatatlan gyilkos: hogyan előzzük meg a szén-monoxid-mérgezést?

Ahogy beköszönt a hideg idő és megkezdődik a fűtési szezon, Ukrajnában megnő a háztartási balesetek kockázata. A tűzoltó- és mentőszolgálatok arra figyelmeztetnek, hogy a legveszélyesebb ezek közül a szén-monoxid-mérgezés (CO), amely évről évre több emberéletet követel. A tragédiák oka legtöbbször az elhanyagolt szellőzés, a hibás kémény, vagy az óvatlan fűtés.

Miért ilyen veszélyes a szén-monoxid?

A szén-monoxidot nem lehet látni, szagolni vagy érezni – ezért hívják a „láthatatlan gyilkosnak”. Már alacsony koncentrációban is súlyos mérgezést okoz, hosszabb időn keresztül pedig halálos lehet. A mérgezés tünetei közé tartozik a fejfájás, szédülés, hányinger, gyengeség, és sok esetben az érintett nem is veszi észre a bajt.

A szakemberek szerint a tragédiák többsége megelőzhető, ha a lakosok betartanak néhány alapvető szabályt:

Szereljünk fel szén-monoxid-érzékelőt. Ez az egyetlen biztos módja annak, hogy időben észleljük a gáz jelenlétét.

Rendszeresen szellőztessünk, különösen ott, ahol kályha, gázkészülék vagy kandalló működik.

Ellenőrizzük és tisztítsuk a kéményeket és a szellőzőket még a fűtési szezon kezdete előtt.

Tartsuk be a tűzhelyek és kályhák használati szabályait. Soha ne fűtsünk zárt helyen, rossz huzat mellett!

Ne szereljünk páraelszívót közvetlenül gázbojler mellé, mert ez megzavarhatja a készülék működését és visszafújhatja a füstöt a helyiségbe.

Csak tanúsított, biztonságos fűtőberendezéseket használjunk. A silány minőségű, nem bevizsgált eszközök életveszélyesek lehetnek.

Mit tegyünk, ha szén-monoxid-mérgezésre gyanakszunk?

Ha valaki rosszullétet, fejfájást, hányingert vagy gyengeséget tapasztal fűtés közben, azonnal cselekedni kell:

Menjünk ki a szabadba, és segítsünk a sérülnek is kijutni.

Értesítsük a segélyszolgálatokat:

101 – Katasztrófavédelem

103 – Mentők

Biztosítsunk friss levegőt, lazítsuk meg a ruhát, és ha lehet, juttassunk oxigént a betegnek.

A katasztrófavédelem arra kéri a lakosokat, hogy a fűtési szezon kezdetén különösen figyeljenek a megelőzésre.

A Novini Zakarpattya nyomán.

Kárpátlja.ma