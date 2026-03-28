Lavinaveszélyre figyelmeztetnek a Kárpátokban
Március 28–30. között a lavinaveszély szintjének növekedése várható Kárpátalja hegyvidékén – figyelmeztet a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a hivatalos oldalán.
A tájékoztatás szerint a régió nyugati és középső részein alacsony, viszont az északkeleti és északnyugati hegyvidéken jelentős mértékű veszélyességi szintet jósolnak.
A Kárpátok keleti részén március 30-án a csapadék miatt a veszélyszint jelentősre emelkedik.
A DSZNSZ munkatársai arra kérik a turistákat és a helyi lakosokat, hogy ebben az időszakban tartózkodjanak a hegyekben való túrázástól, és szigorúan tartsák be a biztonsági szabályokat.