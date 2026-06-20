Leesett a szekérről egy ötéves kisfiú Nagylucskán

Kórházba szállítottak egy ötéves kisfiút, miután leesett egy szekérről a Munkácsi járásban található Nagylucska községben – a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebook-oldalán június 20-án.

A baleset következtében a gyermek jobb alkarja eltört, ráadásul a csontok elmozdulással járó, zárt törését diagnosztizálták nála. A helyszínre riasztott mentőegység ellátta a sérültet, rögzítette a törött végtagot, fájdalomcsillapítást alkalmazott, majd a gyermeket a Munkácsi Megyei Gyermekkórházba szállította további kezelésre.

A szakemberek ismét felhívják a figyelmet arra, hogy még viszonylag alacsony magasságból történő esés is komoly sérüléseket okozhat gyermekeknél. Erős fájdalom, duzzanat, végtagdeformitás vagy mozgáskorlátozottság esetén haladéktalanul orvosi segítséget kell kérni.

A kisfiú állapotáról további információt nem közöltek, a mentők gyors és szakszerű beavatkozásának köszönhetően azonban időben megkapta a szükséges ellátást.

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