Ismét erős lehűlés várható Kárpátalján

A sarkvidéki levegő újabb erős fagyokat hoz Kárpátaljára. A meteorológusok szerint az éjszakák február 1. és 3. között lesznek a leghidegebbek.

A Kárpátaljai Hidrometeorológiai Központ tájékoztatása szerint a következő napokban hideg, arktikus légtömegek érkeznek északról megyénkbe, ami miatt a levegő hőmérséklete jelentősen csökken.

Február 1-jén napközben -1 és +4 °C között alakul a hőmérséklet, a hegyvidéki területeken azonban akár -11 °C is lehet.

Február 2-án éjszaka -2 és -9 °C-ig csökken a levegő hőmérséklete, a hegyvidéki területeken a -19 °C sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet -2 és +3 °C között várható.

Február 3-án éjszaka maradnak a -4 és -9 °C közötti fagyok, napközben pedig 4 °C-ig emelkedhet a hőmérő higanyszála.

A meteorológusok szerint február 4–5. között a fagyok fokozatosan enyhülnek majd.

Kárpátalja.ma