Gyalogátkelőn ütött el két gyermeket egy ügyész

Halálos kimenetelű közlekedési baleset történt február 24-én este a Lemberg megyei Szmerekiv településnél. Erről Vitalij Glagola újságíró számolt be a Telegramon.

Az előzetes információk szerint egy Skoda Octavia személygépkocsi Zsovkva irányából Lemberg felé haladt, amikor egy kijelölt gyalogátkelőhelyen elütött két gyermeket – egy testvérpárt, egy fiút és egy lányt.

A járművet a Lemberg Megyei Septickiji Körzeti Ügyészség munkatársa vezette. A sofőr 2001-es születésű szambiri járási lakos.

A baleset következtében a 14 éves kislány a helyszínen életét vesztette, míg a 10 éves fiú súlyos sérülésekkel kórházba került, jelenleg orvosi ellátás alatt áll.

Az eset körülményeit a hatóságok vizsgálják.

Nyitókép: LVIV.MEDIA

Kárpátalja.ma