Leszúrta élettársát egy férfi a Rahói járásban

A rendőrség munkatársai őrizetbe vettek egy kisapsai lakost, akit azzal gyanúsítanak, hogy meggyilkolta élettársát – számolt be róla a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata augusztus 7-én.

A rendfenntartókat csütörtök délután értesítette Kisapsa község (Vogyicja) egyik lakosa. A nő elmondta, hogy szomszédja véresen távozott a saját lakásából.

A hatóság munkatársai kivonultak a helyszínre, ahol egy 45 éves nő holttestére bukkantak. Az elhunyt nyakán szúrt seb volt, és fojtogatás nyomai is látszottak rajta. Élettársa, a lakás 39 éves tulajdonosa a közelben tartózkodott.

A rendőrség a nyomozás során kiderítette, hogy a pár között konfliktus alakult ki, mely során a férfi leszúrta barátnőjét. A tettes ezután saját magának is testi sérüléseket okozott.

A gyanúsítottat kórházba szállították, jelenleg 24 órás rendőri őrizet alatt áll.

Az ügyben szándékos emberölés bűntette miatt indult eljárás.

Kárpátalja.ma