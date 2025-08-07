Leszúrta élettársát egy férfi a Rahói járásban
A rendőrség munkatársai őrizetbe vettek egy kisapsai lakost, akit azzal gyanúsítanak, hogy meggyilkolta élettársát – számolt be róla a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata augusztus 7-én.
A rendfenntartókat csütörtök délután értesítette Kisapsa község (Vogyicja) egyik lakosa. A nő elmondta, hogy szomszédja véresen távozott a saját lakásából.
A hatóság munkatársai kivonultak a helyszínre, ahol egy 45 éves nő holttestére bukkantak. Az elhunyt nyakán szúrt seb volt, és fojtogatás nyomai is látszottak rajta. Élettársa, a lakás 39 éves tulajdonosa a közelben tartózkodott.
A rendőrség a nyomozás során kiderítette, hogy a pár között konfliktus alakult ki, mely során a férfi leszúrta barátnőjét. A tettes ezután saját magának is testi sérüléseket okozott.
A gyanúsítottat kórházba szállították, jelenleg 24 órás rendőri őrizet alatt áll.
Az ügyben szándékos emberölés bűntette miatt indult eljárás.