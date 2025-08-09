Letartóztattak egy határőrt Munkácson

Korrupció miatt vettek őrizetbe egy határőrt Munkácson – számolt be róla az Ukrán Állami Határőrszolgálat Nyugati Regionális Főosztálya a Facebook-oldalán augusztus 8-án.

A határőrt azzal gyanúsítják, hogy hamis információkat rögzített az adatbázisban az országot elhagyó katonaköteles férfiak Ukrajnába történő belépéséről, miközben a férfiak ténylegesen nem tértek vissza az országba. A nyomozás szerint a férfi fejenként 300 dollárt kapott a hamisításért.

A határőrt augusztus 5-én, pénzátvétel közben vették őrizetbe Munkácson. A gyanúsított 1200 dollárt vett át azért, mert hamis adatokat vitt be az adatbázisba négy férfi határátlépésével kapcsolatban.

Az ügyben büntetőeljárás indult, a férfit akár tíz évig terjedő szabadságvesztésre is ítélhetik.

Kárpátalja.ma