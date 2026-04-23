Letartóztattak egy kábítószer-kereskedőt Volócon

A volóci rendőrség őrizetbe vett egy kábítószer-kereskedőt, aki a Munkácsi járásban terjesztette az illegális szert – közölte a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata április 23-án.

A rendfenntartók tájékoztatása szerint a 22 éves helyi lakos korábban már volt büntetve vagyon elleni bűncselekmények miatt.

A gyanúsított személyesen találkozott ügyfeleivel az áruk átadása érdekében. A hatóság munkatársai egy ilyen találkozón tartóztatta le a dílert Volóc központi stadionja közelében.

Az ügyben büntetőeljárás indult kábítószer illegális előállítása, gyártása, megszerzése, tárolása, szállítása vagy értékesítése vádjával.

Kárpátalja.ma