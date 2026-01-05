Lettország újabb 21 elkobzott járművet adott át Ukrajnának

Lettország 21 járművet adott át Ukrajnának, amelyeket ittas sofőröktől és más bűncselekmények résztvevőitől kobozták el – írja az Ukrinform.ua hírportál.

A közlemény szerint az Ukrajnának átadott járművek között szerepel többek között egy 22 éves luxusautó, egy Lincoln Navigator is.

Az elkobzott járműveket az ukrán védelmi minisztérium, a Nemzeti Gárda, a harkivi klinikai kórház és a Novovoroncovkai Katonai Közigazgatás katonai egységeinek szánják.

Az autókat 2000 és 2019 között gyártották. A piaci értékük előzetesen körülbelül 74 600 euró.

A teljes körű háború kitörése óta Lettország rendszeresen ad át ittas sofőröktől elkobzott autókat Ukrajnának.

Kárpátalja.ma