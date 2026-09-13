Lezuhant a második emeletről egy kétéves kislány Kárpátalján

Második emeleti magasságból, mintegy 3–3,5 méterről zuhant le egy 2 év 7 hónapos kislány Kárpátalján – közölte a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebook-oldalán szeptember 12-én.

A mentők a helyszínen megvizsgálták a gyermeket, és agyrázkódást, a mellkasi és ágyéki gerincszakasz zúzódását, valamint háti horzsolást állapítottak meg. Emellett felmerült a tompa hasi sérülés gyanúja is.

A szükséges sürgősségi ellátást követően a kislányt további kivizsgálás és kezelés céljából a Kárpátaljai Megyei Gyermekkórházba szállították.

Az egészségügyi szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy a magasból történő zuhanás súlyos, esetenként kezdetben nem látható sérüléseket is okozhat. Ilyen esetben nem szabad késlekedni a mentők értesítésével, különösen eszméletvesztés, hányás, erős fájdalom, álmosság vagy más riasztó tünetek jelentkezésekor.

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