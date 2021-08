Ljasko koncertjegyet ígért azoknak, akik a héten beoltatják magukat

Ingyenjegyet ígért Viktor Ljasko ukrán egészségügyi miniszter a függetlenség napi nagykoncertre azoknak, akik legkésőbb szerdáig felveszik a koronavírus elleni védőoltást.

A tárcavezető egy hétfő esti tévéműsorban közölte, hogy az augusztus 24-én a kijevi Olimpiai Stadionban tartandó ünnepi koncertre kapnak ingyen belépőt azok, akik beoltatják magukat az elkövetkező két napon. Javasolta, hogy keressék fel az oltópontokat, amelyek több nagyvárosban működnek, főként bevásárlóközpontokban.



Michal Dworczyk, a varsói kormány szóvivője ukrán híradások szerint bejelentette, hogy Lengyelország a készletéből 650 ezer dózis AstraZeneca oltóanyagot ad át Ukrajnának. A szállítmány várhatóan kedden érkezik meg. Mihajlo Kucsmerovszkij, a stratégiai tartalékokkal foglalkozó ukrán kormányhivatal vezetője az UNIAN hírügynökség jelentése szerint közölte: nem hozzák nyilvánosságra, hogy mennyibe kerül Kijevnek ez a szállítmány. Hozzáfűzte, hogy országonként különböző megállapodásokat köt a kormány, van olyan megegyezés például, amelynek értelmében csak a szállítás költségét kell megtéríteni. A Hromadszke rádió online kiadásában azt írta, hogy ez az első szállítmány Lengyelországból, Varsó ezzel együtt még augusztusban 1,2 millió vakcinát készül Ukrajnának átadni.



Az Ukrajinszka Pravda hírportál emlékeztetett arra, hogy Ukrajnának Athén százezer dózis vakcinát ígért, hálából az ukrán tűzoltók segítségéért a görögországi erdőtüzek megfékezésében. Egy héttel ezelőtt Dánia adott ötszázezer adag AstraZeneca oltóanyagot.



A híradások arról is beszámoltak, hogy járványgóc alakult ki egy odesszai gyermektáborban: 42 gyerek és két felnőtt fertőződött meg. A betegeket elkülönítették, a tábort karanténba helyezték.



Ukrajnában keddre ismét megugrott az újonnan regisztrált koronavírusos fertőzöttek száma, az előző napinak több mint a kétszeresére: 890 esettel 2 267 219-re nőtt az eddig azonosított fertőzötteké, az elhunytaké pedig 27-tel 53 296-ra. Eddig 2 197 508-an gyógyultak meg, miközben az aktív fertőzöttek száma 430-cal 16 415-re nőtt. Kórházba 379 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került, míg a megelőző napon számuk 433 volt.



Az egészségügyi tárca legfrissebb adatai szerint az oltási kampány februári kezdete óta 4 793 100-an kapták meg valamely védőoltás első, 2 791 305-en a második dózisát is a mintegy 42 millió lakosú Ukrajnában. Hétfőn 123 637 embert oltottak be az országban.

Forrás: MTI