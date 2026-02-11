Lőszereket és kézigránátokat találtak egy mentőautóban Kárpátalján

Mentőautóval próbált lőszereket és robbanóeszközöket Kárpátaljára szállítani egy 43 éves kijevi lakos. A rendőröknek sikerült feltartóztatni a járművet az Ökörmezői kistérségben a Toronya településnél felállított ellenőrzőponton (blokposzt). A hírt Vitalij Glagola újságíró közölte a Telegramon február 11-én.

A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi a sürgősségi mentőszolgálat járművét vezette, és az ellenőrzőpontnál figyelmen kívül hagyta a rendőrök megállásra vonatkozó felszólítását. A járművet végül sikerült megállítani.

Az iratok ellenőrzésekor a sofőr önkéntesként mutatkozott be. A mentőautó átvizsgálása során azonban a rendőrök három harci kézigránátot, azok gyújtószerkezeteit, valamint lőszereket találtak. A lefoglalt robbanóanyagokat és töltényeket szakértői vizsgálatra küldték.

Az ügyben büntetőeljárás indult.

A bűncselekmény elkövetése akár hét év szabadságvesztéssel is büntethető.

Kárpátalja.ma