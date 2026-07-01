Lőtt sérüléssel szállítottak kórházba egy 30 éves férfit
Lőtt sérüléssel került kórházba egy 30 éves férfi a Técsői járásban található Dombó (Dubove) településen. A férfihoz a sürgősségi mentőszolgálat egységét riasztották.
Előzetes információk szerint a férfi a far- és combtájékon szenvedett sérüléseket. A feltételezések szerint a lövést sörétes fegyverből adhatták le.
A mentők a helyszínen elsősegélyben részesítették a sérültet, majd kórházba szállították.
Az eset körülményeit a hatóságok vizsgálják.
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