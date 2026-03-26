Lövöldözés Odesszában: rendőrökre nyitott tüzet egy férfi

Március 25-én este lövöldözés történt Odesszában: egy férfi tüzet nyitott járőröző rendőrökre egy igazoltatás során –

a támadó egy fehér személygépkocsiból kezdett lövöldözni, amelynek következtében két rendőr lőtt sebeket szenvedett. A sérülteket ellátták, állapotukról egyelőre nem közöltek részleteket.

A hatóságok azonnal különleges rendőri műveletet indítottak az elkövető elfogására. A férfit később egy félkész épületben sikerült megtalálni, ahol megpróbált elrejtőzni.

A férfi nem működött együtt, sőt a különleges egység, a KORD tagjaira is tüzet nyitott. A kialakult helyzetben a rendőrök viszonozták a lövéseket, az elkövető a helyszínen életét vesztette.

A hatóságok hangsúlyozták, hogy a fegyverhasználat elkerülhetetlen volt a rendőrök életének védelme érdekében.

Az ügyben nyomozás indult.

A rendőrség közlése szerint a 45 éves odesszai férfi korábban körözés alatt állt a katonai nyilvántartási kötelezettségek megsértése miatt.

