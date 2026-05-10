Lövöldözés tört ki Kijev egyik utcáján

Szombat késő este lövöldözés tört ki Kijev egyik kerületében. A hatóságok rövid időn belül a helyszínre érkeztek, és megkezdték az eset körülményeinek kivizsgálását.

A közösségi médiában 23 óra után terjedni kezdtek azok a felvételek, amelyeken több lövés hallható. A helyi Telegram-csatornák szerint egy ittas férfi lövöldözött az utcán.

A kijevi rendőrség szóvivője, Julija Hirdvil az RBK–Ukrajina hírportálnak elmondta, hogy a rendőrök gyorsan a helyszínre érkeztek, és átvizsgálták a környéket.

Később a rendőrség közölte, hogy sikerült elfogniuk a lövöldözőt. Az előzetes információk szerint az incidens két férfi közötti konfliktus következménye volt.

A hatóság tájékoztatása szerint a vita tettlegességig fajult, majd az egyik férfi elővett egy fegyvert, és több lövést adott le ellenfelére. A sértett állapota jelenleg stabil.

A rendőrség jelenleg is vizsgálja az ügy részleteit és az eset pontos körülményeit.

