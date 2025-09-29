Lövöldözés tört ki Lemberg belvárosában

A hétfőre virradó éjszaka, szeptember 29-én, dulakodás és lövöldözés zavarta meg Lemberg lakóinak nyugalmát a város központjában.

A Lemberg megyei rendőrség tájékoztatása szerint éjjel 1 óra körül érkezett bejelentés arról, hogy a Szabadság sugárúton lövéseket hallottak. A helyszínen járőröző ukrán nemzeti gárdisták még a rendőrök kiérkezése előtt feltartóztatták a rendbontókat.

A rendőrség közleménye szerint egy baráti társaság tagjai között alakult ki verekedés. Amikor a gárdisták közbeléptek, a fiatalok menekülni kezdtek. Egy 22 éves lembergi férfi eközben három lövést adott le a levegőbe egy fegyverből.

A hatóságok tájékoztatása szerint senki nem sérült meg az incidensben. A fegyvert lefoglalták, az érintettek személyazonosságát megállapították – valamennyien 18 és 23 év közötti lembergi fiatalok.

A rendőrség három verekedőt, valamint a fegyverrel lövöldöző férfit is felelősségre vonta. Ellenük a közigazgatási szabálysértési törvénykönyv 173. cikke alapján indítottak eljárást „kisebb garázdaság” miatt.

Kárpátlja.ma